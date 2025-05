Asta del pesce a Civitavecchia, i ristoratori di zona possono partecipare • Terzo Binario News

Accordo tra Salvatore Cicatello, presidente della Cooperativa Pescatori, Cristiano Avolio, Responsabile territoriale Confcommercio e il delegato alla pesca del Pincio Emanuele dell’Anno

L’incontro tra Salvatore Cicatello, Presidente della Cooperativa Pescatori, Cristiano Avolio, Responsabile territoriale Confcommercio Civitavecchia, e il delegato alla pesca del Comune di Civitavecchia, Emanuele dell’Anno, ha portato a un importante risultato per i ristoratori della zona: la possibilità di acquistare pesce fresco direttamente all’asta.

L’accordo rappresenta un passo significativo per il rilancio dell’economia locale e il sostegno ai ristoranti di Civitavecchia, i quali, grazie a questa iniziativa, potranno acquistare pesce freschissimo direttamente dalle aste del porto, garantendo così un prodotto locale e di qualità per i propri clienti. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio gastronomico locale e di promozione delle risorse naturali di Civitavecchia, consolidando il legame tra il porto, il commercio e la ristorazione del territorio.

L’Assessore al Turismo, Piero Alessi, si è detto estremamente soddisfatto:

“Questa iniziativa è un esempio concreto di come le risorse del nostro territorio possano essere valorizzate e le attività locali supportate. L’accesso diretto al mercato del pesce attraverso le aste è un’opportunità che riduce le intermediazioni e permette ai nostri ristoratori di proporre ai loro clienti un prodotto fresco, locale e sostenibile. È un progetto che fa bene all’economia, al nostro porto e, soprattutto, alla qualità del cibo che viene servito nei ristoranti di Civitavecchia.”

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore al Commercio, Enzo D’Antò:

“Questa iniziativa rappresenta una concreta opportunità di sviluppo occupazionale per il nostro territorio. Rafforzare la filiera corta tra pescatori e ristoratori significa rafforzare l’identità produttiva locale, uno degli obiettivi prioritari della nostra amministrazione.”

Il delegato alla pesca, Emanuele dell’Anno, ha commentato:

“È un risultato frutto della collaborazione tra istituzioni, categorie produttive e operatori del mare. L’accordo valorizza il legame tra la città e il suo porto, cuore pulsante della nostra economia. È solo un passo iniziale, che ci auspichiamo possa essere espanso anche ad altre realtà.”