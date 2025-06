Crolla un parapetto durante una festa; volo di 5 metri per sette ragazzi in via Cassia • Terzo Binario News

Ieri sera alle ore 22:30 circa, in via Cassia, presso una sala per ricevimenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale, della Stazione di Roma Tomba di Nerone, del Nucleo Radiomobile di Roma, dell’ispettorato del Lavoro e del Spresal ASL Roma, sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni giunte al numero di emergenza 112, poiché durante una festa privata, si è verificato il crollo della porzione di un parapetto, composta da pilastrini ornamentali.

In particolare, un gruppo di 6 ragazzi che si era posizionato per scattare una foto, dopo essersi appoggiati alla ringhiera, ha causato il cedimento di una porzione precipitando improvvisamente da un’altezza di circa 5 metri, finendo sul prato sottostante, rimanendo tutti feriti.

Sul posto è intervenuto personale medico del 118 che ha prestato le prime cure sul posto e poi provveduto a trasferire i feriti presso gli ospedali di Roma Agostino Gemelli e Sant’Andrea di Roma. Personale dei Vigili del Fuoco ha invece provveduto alla messa in sicurezza dell’area, che è stata poi delimitata dai Carabinieri e sottoposta a sequestro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di via In Selci.

All’Ospedale Sant’Andrea sono stati accompagnati 2 ragazzi di 17 e 18 anni, che hanno riportato rispettivamente 30 e 20 giorni di prognosi, e una ragazza di 17 con prognosi di 10 giorni.

All’Ospedale Gemelli sono stati accompagnati altri 3 giovani, due ragazzi di 17 anni, che hanno riportato prognosi di 30 giorni e uno con prognosi da definire, e una ragazza di 18 anni, che ha riportato una prognosi di 4 giorni.