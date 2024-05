Crisi a Cerveteri, Anno Zero: "Ecco perché siamo passati all'appoggio esterno" • Terzo Binario News

“Crediamo che sia venuto il momento, come gruppo politico “Anno Zero”, gruppo che in questa Amministrazione esprime una Consigliera Comunale e una Assessora, di raccontare alla città la nostra lettura dei fatti gravissimi che stanno avvenendo.

La decisione da parte di Governo Civico e di Noi per Cerveteri (poi gruppo Consigliare Cerveteri Democratica) di uscire dall’Amministrazione della città e di dare l’appoggio esterno non è stata preceduta da nessun tentativo di dialogo con il nostro gruppo, anzi, nel periodo in cui, a quanto pare, i vari componenti dell’Amministrazione erano impegnati in numerosi incontri, Anno Zero non è stato contattato in alcun modo.

Solo dopo la richiesta di azzerare la Giunta ci si è degnati di incontrare anche la nostra segreteria, e in quella occasione le ragioni della richiesta non sono state esplicitate se non in maniera molto fumosa.

Al nostro invito ad esaminare in modo approfondito il lavoro svolto rispetto al programma che abbiamo sottoscritto per Elena Gubetti Sindaco, per valutare insieme le criticità e prendere i provvedimenti necessari, ci è stato risposto che non era possibile se non prevedendo comunque un rimpasto di Giunta.

Quando abbiamo ribadito la necessità assoluta di un esame preliminare dell’andamento dell’Amministrazione, in quanto non ritenevamo necessario un cambiamento che avrebbe avuto solo l’effetto di ritardare il lavoro in itinere, i rappresentanti di Governo Civico e di Cerveteri Democratica, per tutta risposta, hanno lasciato il tavolo di confronto.

In considerazione delle modalità con cui il confronto politico è stato gestito, la Consigliera Laura Mundula si è trovata costretta a dissociarsi dal Gruppo Consigliare “Indipendenti Cerveteri” di cui faceva parte con il consigliere Angelo Galli, che non aveva mai minimamente condiviso le proprie ultime decisioni, e ha formato un nuovo gruppo “Liberi e in Azione per Gubetti Sindaco” con il Consigliere Federico Salamone, uscito già nei mesi precedenti da Governo Civico.

Da molti anni Anno Zero è nella coalizione che governa Cerveteri, prima con Alessio Pascucci ed ora con Elena Gubetti.

Il nostro gruppo è sempre stato presente e disponibile a discutere di tutte le eventuali criticità in un’ottica collaborativa e di risoluzione dei problemi, anche proponendo un Assessore che, nel rispetto delle richieste iniziali della Sindaca nel momento di formazione della Giunta, ha dato sin dall’inizio del mandato una disponibilità a tempo pieno nel lavoro sull’Assessorato assegnato.

Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà e delle criticità che la nostra Giunta affronta quotidianamente, anche per questo valutiamo positivamente il lavoro svolto in questi due anni, non nascondendoci tuttavia che le cose da fare sono ancora molte.

L’azzeramento della Giunta o un suo sconvolgimento non ci sembrano la via maestra per affrontare i problemi, anzi crediamo che cambiamenti sostanziali nella Giunta non farebbero che allungare i tempi di realizzazione del programma.

Non ci piace la fantapolitica e quindi non desideriamo addentrarci in elucubrazioni varie sul perché delle forze con le quali per anni abbiamo lavorato proficuamente abbiano deciso di imporre al resto della coalizione dei cambiamenti così radicali senza serie motivazioni.

Non ci si venga a dire che la motivazione è quella dei condoni edilizi, diciamo che ci sembra solo pretestuosa avendo avuto sin dall’inizio un iter ampiamente dibattuto e condiviso tra le varie forze politiche.

Restiamo sempre disponibili al dialogo con tutti i componenti della nostra coalizione che desiderino ancora ragionare con noi, sempre convinti, però, che dialogo vuol dire parlare dei problemi veri ed essere disponibili ad ascoltare le ragioni dell’altro e non sedersi al tavolo per imporre diktat incomprensibili”.

Lista Civica Anno Zero

I coordinatori

Anna Maria Costantini

Andrea Mundula