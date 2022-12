"Creando", arte e artigianato nel lungo weekend di via Montegrappa a Civitavecchia • Terzo Binario News

Un lungo week end all’insegna dell’arte. E’ “Creando” che animerà da domani, 8 fino a domenica 11 dicembre, dalle ore 18 alle ore 22, una parte del cuore antico di Civitvaecchia, via Montegrappa.

Si tratta della seconda edizione dell’estemporanea ed esposizione di artigianato creativo, curata dagli artisti e dagli artigiani del collettivo chiamato “Ex tempo”, in tutto una decina tra cui alcuni storici come Manlio Midio e altri più giovani come Liam Becher.

Ci sarà un lungo tavolo dove chi vuole potrà mettersi al lavoro accanto agli artisti all’opera, ciascuno con i propri materiali e strumenti: dai colori e pennelli alla creta e ceselli. Ci saranno infatti dei workshop strutturati in minilezioni gratuite dove le persone potranno provare direttamente sul posto l’esperienza di lavorare materiali come la pittura o la creta.

Il dieci ci sarà pure della musica live grazie al gruppo di giovani locali “Edera”.

La manifestazione anche stavolta può contare sul supporto dei titolari dei locali di via Montegrappa, una strada del centro storico civitavecchiese diventata negli ultimi anni vivace e luogo di ritrovo per i ragazzi.

Cri.Val.