Coronavirus Fiumicino: i dati di oggi - Terzo Binario News

“Rispetto all’ultima comunicazione, scendono a 218 i positivi nel Comune di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Di questi – spiega – 97 sono uomini e 121 donne, con un’età media di 39 anni. Il rapporto tra positivi e popolazione è di 0.26 e le località più colpite sono Fiumicino e Isola sacra, con il 58% dei casi, Aranova (8%), Parco Leonardo (7%), Palidoro (6%)”.

“Rimaniamo in attesa – conclude il sindaco – di sapere, ce lo auguriamo, se dal 26 aprile il Lazio tornerà in zona gialla. Nel frattempo invito le cittadine e i cittadini a continuare a seguire tutte le prescrizioni per la prevenzione del contagio da coronavirus”.