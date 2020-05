Coronavirus, 64 nuovi positivi a Roma: 22 contagi nella Clinica Latina - Terzo Binario News

Sono 64 i nuovi positivi Covid19 a Roma, mentre ieri ammontavano 33. Sono praticamente raddoppiati i casi nella Capitale nel giro di 24 ore: questo il dato emerso sabato 2 maggio.

Nella Asl Roma 1 sono 15 i nuovi casi positivi, deceduta una donna ultra novantenne. Sono 33 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio.

Per la Asl Roma 2 sono 38 i nuovi casi positivi di cui 22 al cluster della Clinica Latina: disposto l’isolamento della struttura, in corso il trasferimento dei pazienti all’Istituto Spallanzani, i primi nove già trasferiti. In corso audit e indagine epidemiologica. Quattro le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

In ultimo la Asl Roma 3: 11 nuovi casi positivi. Quindici le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio.