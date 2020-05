Coronavirus, 33 nuovi positivi a Roma - Terzo Binario News

A Roma sono 33 i nuovi positivi Covid19, mentre ieri ammontavano a 40. Questo quanto riportato venerdì 1 maggio.

Nella Asl Roma 1 sono 13 i nuovi casi positivi, con 41 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R a lavoro per indagine epidemiologica.

Per quanto riguarda la Asl Roma 2 sono 15 i nuovi casi positivi. Due persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R da oggi attivati due drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio, in totale, tre drive in.

Infine la Asl Roma 3: cinque nuovi casi positivi con 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio.