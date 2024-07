Corona di fiori e tricolore per il monumento a Falcone e Borsellino • Terzo Binario News

Il Consigliere Comunale Flavio Fustaino, in rappresentanza del Sindaco, ha presenziato stamattina alla breve cerimonia di commemorazione della strage di Via D’Amelio, nella quale hanno perso la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

Durante la cerimonia, svoltasi sul tratto di lungomare intitolato proprio a Borsellino e al giudice Giovanni Falcone, davanti al monumento dedicato ai due eroi della lotta contro la mafia, Fustaino ha ricordato proprio il grande impegno dei due uomini di giustizia nella tutela della legalità, concludendo l’intervento con una citazione del giudice ucciso il 19 luglio del ’92.

“Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell’amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare”.

Nel corso della manifestazione alcuni giovani hanno deposto un omaggio floreale.