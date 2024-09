Controlli dei Carabinieri a Ostia: tre arresti, due denunce e 103 identificazioni • Terzo Binario News

Nella giornata di ieri, nell’arco pomeridiano e serale, i Carabinieri della Compagnia Roma Ostia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato tre persone e denunciato altre due. Complessivamente identificate 103 persone e eseguito verifiche su 74 veicoli.

In manette è finito un 23enne romano che fermato dai Carabinieri della Stazione Roma Acilia, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in via G. Galliate, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti 8 g di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire ulteriori 39 involucri termosaldati contenenti la stessa droga, per un peso complessivo di 164 g, oltre a circa 150 g di hashish, alcune dosi di cocaina, 4.250 euro in contanti e materiale per il confezionamento e la pesatura.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno poi arrestato un 38enne italiano, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati inerenti agli stupefacenti, in aggravamento della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma. Il provvedimento emesso scaturisce dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri lo scorso 19 settembre 2024, quando, l’uomo nel corso di un accertamento in casa, era stato trovato in possesso di 8 g di cocaina, 10 g di hashish e materiale per il confezionamento e pesatura. Il 38enne è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia.

I Carabinieri della Stazione Roma Vitinia, invece, hanno arrestato un 48enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona e il patrimonio, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Roma. L’uomo dovrà scontare una pena definitiva di 5 anni di reclusione per provvedimento di unificazione di pene concorrenti. L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Rebibbia.

I Carabinieri della Stazione di Fregene hanno poi denunciato una cittadina ungherese che, sottoposta ad un controllo alla circolazione stradale, è risultata alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore al consentito e trovata in possesso di una mazza da baseball, nascosta sotto al sedile lato guida. La patente è stata ritirata, l’auto sottoposta a fermo amministrativo e la mazza sequestrata.

Un giovane è stato invece denunciato perché trovato in possesso di 8 g di cocaina e 10 g di hashish e altre 4 persone segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti, per uso personale.