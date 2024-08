Controlli dei Carabinieri a Fiumicino e Fregene, tre arresti • Terzo Binario News

Oltre all’intervento su Civitavecchia, l’operazione dei Carabinieri è stata ben più vasta e diretta dal Gruppo Carabinieri Ostia.

Ha interessato anche le zone di Fiumicino e Fregene. In questo caso il bilancio è di tre persone arrestate e di 14 denunce a piede libero per vari reati.

Da evidenziare il supporto dei militari delle unità cinofile del Nucleo di Santa Maria di Galeria e del Nas di Roma oltre al Nil.

Numerosi controlli per cercare di arginare gli incidenti stradali e le stragi del sabato sera attraverso il dispiego di autovelox ed etilometro con diversi posti di controllo per la verifica del rispetto del Codice della Strada all’uscita dai locali. Alcool test per oltre 5.400 conducenti di veicoli.

Sanzioni per oltre 25mila euro, con 21 patenti ritirati e tre vetture sequestrate. Manette per un giovane in possesso di droghe e per due uomini che, fermati per un controllo, sono risultati colpiti da ordine di carcerazione. Chiuso uno stabilimento balneari con ristorante di Fregene per carenze strutturali e altri due sanzionati per inadempienze Haccp con sanzioni amministrative per 5mila euro totali.