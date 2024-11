Contrada Burò, buona la prima. Ad Allumiere molto riuscita la cena in bianconero dedicata a San Martino • Terzo Binario News

Durante la cena dedicata al Santo è stata ufficializzata la riconferma del presidente uscente, Amedeo Mariani, e la nomina del nuovo direttivo

Contrada Burò, buona la prima. Finita la breve pausa post Palio, la Contrada bianconera è ripartita a spron battuto, con la prima, riuscita cena conviviale dedicata a San Martino, il santo scelto come patrono, durante la quale, tra le tante cose, è stata ufficializzata la riconferma del presidente uscente, Amedeo Mariani (nella foto).

<<Voglio ringraziare il popolo bianconero – ha dichiarato il presidente Mariani – per avermi permesso di rappresentare la contrada per un altro mandato ed esprimere la mia gratitudine verso tutte le altre contrade, per avermi sommerso di messaggi di auguri sia in merito alla mia riconferma, sia in merito all’elezione del nuovo direttivo. Con la mia presidenza, oltre a dare voce a giovani, meno giovani e futuri contradaioli, intendo garantire trasparenza e lealtà, come è stato fatto fino adesso. Per questo abbiamo deciso dare l’opportunità, a chi ne avesse voglia, di unirsi a questo gruppo in ogni momento, al fine di rafforzare una contrada che ha già dimostrato la sua forza lo scorso anno, vedendo sfumare la vittoria finale per un soffio in tutte le competizioni>>

Il nuovo direttivo è così formato: Amedeo Mariani (presidente); Alex Vannicola (vice presidente); Giorgia Appetecchi (cassiera); Alessandro Rosati e Andrea Verbo (segretari); Fabio Piermarini, Fabrizio Mariani, Claudio Appetecchi, Simone Cimaroli (scuderia); Vittoria Lancia, Dario Terenzi, Alex Vannicola, Giorgia Appetecchi (festeggiamenti); Silvestro Zucconi, Ilaria Mariani, Claudia Sgamma, Pina Brunelli (corteo storico).

I contradaioli si sono complimentati e congratulati con tutto lo staff e sono già al lavoro per la prossima edizione del “Palio delle Contrade”.