“Conosciamo il nostro bosco – Il bosco dei diritti” di Scuolambiente a Cerveteri • Terzo Binario News

Giornata mondiale dell’ambiente, l’associazione Scuolambiente ha concluso le attività inerenti il progetto “Conosciamo il nostro bosco – Il bosco dei diritti” attuato in collaborazione con due classi quinte e una quarta dell’I.C. Don Lorenzo Milani di Cerveteri e con gli amici del Comitato di Zona di Valcanneto.

L’evento si è svolto nel Bosco di Valcanneto dove i bambini hanno individuato un percorso che è stato denominato “Sentiero dei diritti” ed è stato arricchito di cartelli con i loro disegni, ispirati alla Carta dei Diritti dei bambini dell’UNICEF.

All’evento hanno presenziato il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti e l’assessore all’ambiente, Francesca Appetiti, con la partecipazione dei rappresentanti del Comitato Romano UNICEF, Francesca Romana Aiello e Annalisa Mongardini, della Presidente del Comitato di Zona di Valcanneto Antonella Temperini con alcuni membri del Comitato di Zona di Valcanneto, dei volontari di Scuolambiente e del Gruppo comunale di Protezione Civile.

Dopo i saluti istituzionali i bambini, coordinati dalle loro insegnanti, hanno illustrato il lavoro svolto e guidato gli ospiti lungo il percorso del Sentiero dei Diritti.

Come evidenziato anche dal sindaco, hanno dimostrato di aver compreso appieno e assimilato i concetti proposti dal progetto e sicuramente saranno in grado di metterli in pratica e trasmetterli ad altri.

L'evento si è concluso con la premiazione delle classi e con il canto da parte dei bambini della canzone "Pipes of peace" come augurio che in un mondo rappacificato tutti i bambini possano godere dei loro diritti.

