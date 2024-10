Concluso il Pcto dell'Alberghiero Cappannari di Civitavecchia presso l'Associazione Pizzerie Italiane • Terzo Binario News

Si conclude in questi giorni l’esperienza di PCTO “Formagiovani pizzaioli del futuro” per gli studenti dello Stendhal – Alberghiero Cappannari.

Il progetto lanciato da ANPIT in collaborazione con Associazione Pizzerie Italiane ha visto coinvolti, oltre gli studenti di Civitavecchia anche l’ IPSAR Antonio Gramsci di Monserrato (CA) e l’ IPSEOA Michelangelo Buonarroti di Fiuggi.

Un’esperienza altamente formativa e completamente gratuita per gli studenti che è giunta oramai alla sua terza edizione.

La collaborazione è nata inizialmente tra lo Stendhal e l’API nel 2021, grazie alla ristoratrice Patrizia Manunza del ristorante Dolce e Salato di Civitavecchia che ha voluto offrire una borsa di studio per ricordare suo nipote Andrea Puddu, anche lui ristoratore pizzaiolo, prematuramente scomparso.

Da questa iniziale sfida è nato un percorso di collaborazione, che ha portato la stessa Api Associazione Pizzerie Italiane e l’Anpit – Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario a lanciare il progetto “Formagiovani Pizzaioli del futuro”. E così anche quest’anno 7 studenti del 5 A Enogastronomia Bianchini Emanuele, Cartuccia Matteo, Casano Mattia, Di Costanzo Emanuele, Maestrale Silvia, Urrai Alice e Venditti Cristiano hanno frequentato insieme ai loro colleghi di Monserrato Coppola Niccolò e Lai Federico un corso estremamente qualificante con pizzaioli esperti che li hanno impegnati in una full immersion teorico pratica di alta qualità. Gli studenti hanno apprezzato molto l’esperienza come ha sottolineato il Dirigente Generale dell’API Fabrizio Torreggiani che ha elogiato questo gruppo per l’interesse e la partecipazione. Nelle prossime settimane si svolgerà, presso lo Stendhal di Civitavecchia, la cerimonia di consegna dei diplomi e in quella occasione si svolgerà una prima selezione per il nuovo concorso “Superpizzaiolo” e per il nuovo progetto Formagiovani grazie all’impegno della professoressa Feriozzi dello Stendhal e del professor Esposito del Gramsci.