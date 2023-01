Comunità Energetiche Rinnovabili, se ne parla venerdì a Cerveteri • Terzo Binario News

Come funzionano le CER e quali sono i vantaggi e i benefici? Si parlerà di tutto questo e di tanto altro venerdì 27 gennaio, alle ore 18, presso la Parrocchia S.S Trinità di via Fontana Morella, 56 a Cerveteri in occasione dell’evento Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali, promosso da Noinet.

La CER è un’associazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni, attività commerciali, PMI, enti pubblici e privati. Una realtà che nasce per la produzione e condivisione, tra tutti i soci, di energia rinnovabile. I produttori ed i consumatori sono tutti collegati alla stessa cabina primaria perché l’obiettivo è quello di autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili e l’unione dei cittadini crea una rete solidale sul territorio. Il circolo virtuoso che si instaura tra produzione dell’energia, abbassamento delle bollette, creazione di posti di lavoro, utilizzo dei servizi energetici e mobilità sostenibile, incoraggia la comunità al cambiamento e all’adozione di stili di vita più sani e partecipativi.

Le comunità energetiche contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale e permettono di usufruire di condizioni energetiche economicamente competitive. Inoltre garantiscono importanti benefici per le collettività locali coinvolte perché l’utilizzo delle fonti rinnovabili incentiva la diffusione di energia verde al posto delle fonti fossili. In tal modo si riducono le emissioni di gas ad effetto serra mitigando i cambiamenti climatici. N

Non mancano i vantaggi sociali poiché la diminuzione dei costi energetici e delle emissioni inquinanti favorisce la coesione delle comunità locali e promuove modelli di inclusione e collaborazione sociale. Viene creata una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori e contrastata la povertà energetica. Non solo abbassamento delle bollette ma anche investimenti sociali e solidali dell’incentivo percepito con nuovi investimenti per la crescita della CER. Saranno poi i membri che, in assemblea, decideranno con la maggioranza la gestione degli utili. Vuoi saperne di più? Partecipa al convegno dove interverranno Marco Polverari, presidente di Noinet, Mauro Gaggiotti per “é Nostra” e i promotori di Noicer, la nuova comunità energetica di Cerveteri. Per avere maggiori informazioni: noicer@noinet.it