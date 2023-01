Chiara fu massacrata di botte, da 9 anni è disabile: appello della madre per diventarne amministratore di sostegno • Terzo Binario News

Chiara Insidioso è una ragazza che fu massacrata di botte dal presunto fidanzato 9 anni fa a Casal Bernocchi a Roma. Da allora non si è più ripresa per le gravi lesioni riportate ed ora è disabile. Ha naturalmente bisogno di cure ed assistenza, che però finora non sono assolutamente adeguate secondo sua mamma la quale pensa che seguita più accuratamente potrebbe migliorare le sue condizioni. Ecco perchè la madre ha lanciato un appello a firmare una petizione affinchè lei diventi l’amministratore di sostegno della ragazza.

Di seguito le parole della madre di Chiara.

“Che dire figlia mia. Tu hai subito una brutta violenza è sei una sopravvissuta. Ora sei disabile. Tu capisci tutto ma non parli. Tu ti ricordi tutto fin da quando eri piccola. Tu ti ricordi anche quello che ti è stato fatto quel giorno. Cara figlia mia, sei costretta di vivere in una struttura per pazienti in stato vegetativo isolata dal mondo esterno. Vivi li con tre pazienti in stato vegetativo da sette anni ormai. Non hai la riabilitazione specializzata. Non hai più visto in nove anni il Mondo Esterno e i tuoi Amici. Dicono che tu non devi rivedere il mondo esterno e amici. La motivazione… È stato detto che Chiara deve vivere in pace per quello che ha subito oltre perché ha mezzo cervello. Ma io so che tu sgridi senza voce. Ti fai capire sempre di più e io so che tu vorresti recuperare in un altro struttura dove hanno una grande palestra con l, attrezzature per farti camminare. E dove puoi anche fare la logopedia per farti ritornare a parlare, scrivere, utilizzare il computer e rimangiare per bocca. Perché tu fino 4 anni fa mangiavi per bocca. Poi sei stata male male e abbiamo dovuto sospendere. Poi è stato detto che era da fare una rivalutazione per vedere se potevi ritornare a mangiare per bocca. Ma quella visita non è stata fatto fin, ora è così tu sei costretta a mangiare con la pec nutrizione. Lo so che è una sofferenza per te e l’istinto da madre dice che tu potrei ritornare a mangiare per bocca. Ti serve una carrozzina nuova perché quella che hai ora è scomodo. Addirittura ti devono legare con una fascia perché tu tendi di alzarti per lo scomodo. È loro dicono che non ti serve una carrozzina nuova perché hai una.

Da 4 anni non fai più le visite specialistiche.

È stato detto che tu dovevi andare a Imola o Treviso a fare la riabilitazione ma poi ci hanno ripensato e non ti mandano più li.

So che gridi senza voce… So che vuoi vivere con la tua mamma ma loro dicono che non si può fare. Io ancora non ho capito il perché. Io sto facendo di tutto possibile per te, ma mi ignorano.

Mi hanno vietato di andare in televisione o raccontare qui su Facebook di Chiara se no non mi fanno più entrare nell’ufficio dalla giudice tutelare di Chiara.

Sai che ti dico figlia mia, deve succedere a loro una cosa simile. Forse così si rendono conto.

Ti hanno tolto tutto e io non molla è non mollerà mai. Lotterò per i tuoi diritti. Tu hai il diritto di recuperare in una struttura specializzata. Tu hai il diritto di rivedere il mondo esterno e amici che non hai più visto in nove anni.

Cara figlia mia Chiara Insidioso vedrai, prima o poi saremo insieme per sempre.

Ti amo piccola grande donna”.

https://www.change.org/p/la-mamma-di-chiara-insidioso-deve-diventare-l-amministratore-di-sostegno-di-chiara

Ecco Il link del gruppo di chiara.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6024130400964844&id=100001038327999