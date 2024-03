Comincia il “Boat Days” a Santa Marinella, tre giorni di grandi eventi dedicati alla nautica • Terzo Binario News

Comincia il “Boat Days” a Santa Marinella, tre giorni di grandi eventi dedicati alla nautica

Aprirà venerdì mattina la terza edizione di Boat Days, il salone nautico che si svolgerà alla Marina di Santa Marinella dal 15 al 17 marzo e dal 22al 24 marzo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della nautica, organizzato dal Consorzio Mare Lazio, con il patrocinio del Comune di Santa Marinella e di Confindustria Nautica.

“Siamo giunti alla terza edizione di questo importantissimo evento che vedrà la presenza di oltre un centinaio di imbarcazioni e gommoni. E’ intento della nostra Amministrazione promuovere e sostenere le iniziative che puntano a sviluppare il settore nautico e il turismo che ne deriva.

Da sempre la nostra costa è apprezzata dagli amanti del diporto, grazie anche alla vicinanza con la capitale. E’ importante però creare un legame tra la Marina e il territorio incentivando il diportismo e parallelamente creando servizi utili e di accoglienza. Il nostro porticciolo attende infatti che si realizzino quegli interventi previsti dall’accordo con il gestore, che consentiranno maggior fruibilità e anche quell’ammodernamento necessario per diventare un approdo attraente, alla pari di quelli più apprezzati nel Mediterraneo”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

All’inaugurazione, prevista per venerdì 15 alle ore 11:00 sarà presente, oltre al Sindaco del Comune di santa Marinella, l’assessore della Regione Lazio con delega alle politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli.

Il salone, il cui ingresso è gratuito, si svilupperà sia sull’area del porticciolo che in acqua e sono previste prove in mare. Oltre all’esposizione, si terranno incontri con esperti ed operatori del settore. Particolare attenzione sarà dato al tema della Blue Economy, delle soluzioni innovative, dei nuovi modi di produzione e di consumo a minor impatto ambientale.

“Siamo molto contenti di ospitare anche quest’anno il Boat Days, perché crediamo fortemente nel potenziale di questa manifestazione, che anno dopo anno attrae molti visitatori ed espositori ed è stata anche pubblicizzata e fatta conoscere durante il Salone nautico di Genova. La passione per il mare e la nautica va trasmessa e supportata anche con queste iniziative. Durante l’esposizione, il Circolo Guglielmo Marconi di Santa Marinella offrirà la possibilità ai giovanissimi di provare gratuitamente la navigazione in acqua con le derive a vela. L’intento è infatti quello di avvicinare i ragazzi alla marineria e appassionarli alla vela e alla nautica in generale”, ha affermato Emanuele Minghella, presidente del Consiglio Comunale.