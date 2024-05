Code e forti rallentamenti per incidenti sul Gra • Terzo Binario News

Sulla via Pontina e il Grande raccordo anulare si stanno registrando code nella prima mattina di oggi, martedì 7 maggio, a causa di incidenti.

L’incidente in via Pontina è avvenuto all’altezza del km 38+000. Si tratta della zona compresa tra Aprilia e Pomezia in direzione Roma. Gli utenti segnalano un tamponamento a catena in corsia di sorpasso.

Traffico fermo anche in via Apriliana, sempre in direzione Roma. Code per incidente sul Grande raccordo anulare, al km 21+000, tra Bufalotta e il bivio della A1 Diramazione Roma nord.