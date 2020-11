CNA Sostenibile, formati 12 operatori della ceramica - Terzo Binario News

Chi ha detto che l’artigianato artistico non attrae più i giovani e, in generale, chi vuole entrare nel mondo del lavoro? Ieri sera, a Viterbo, dodici disoccupati – una “squadra” quasi tutta in rosa, visto che undici sono donne – hanno conseguito la qualifica di “operatore della

ceramica”, a conclusione di un percorso formativo gratuito di 600 ore, comprese le 200 di stage nei laboratori artigiani. E dieci di loro stanno già ragionando su progetti mirati a una concreta esperienza lavorativa. Se dunque l’obiettivo era quello di favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con la sfida della salvaguardia e del rilancio dell’arte

ceramica attraverso la creazione di opportunità di occupazione, CNA Sostenibile lo ha centrato. Grazie al progetto “Ceramica artistica 4.0”, realizzato con il cofinanziamento Regione Lazio – Unione Europea (Por Fse 2014-2020), che aveva già consentito ad altri dieci disoccupati di ottenere, nel luglio scorso, il certificato di qualificazione professionale in “progettista ceramico 4.0” (dopo aver frequentato un corso di 350 ore, tra lezioni in aula e stage nelle botteghe) e ad alcune imprese artigiane del settore di fruire di 40 ore di formazione.

Nessuna sottovalutazione del durissimo impatto della pandemia sui mestieri d’arte. Ma il sistema formativo deve saper fornire gli strumenti per la ripartenza. “E in questo caso il nostro progetto è stato costruito per agevolare il ricambio generazionale e i processi di innovazione e

sviluppo con una formazione volta alla trasmissione delle abilità e dei saperi che costituiscono una preziosa eredità dei maestri artigiani e all’apprendimento delle necessarie competenze in campo tecnologico e digitale e nel design”, afferma Luana Melaragni, responsabile di CNA Sostenibile.

Un progetto, dunque, “su misura” per un territorio, la Tuscia, che ha la ceramica nel Dna, tanto da annoverare le uniche due città del Lazio finora riconosciute “di antica ed affermata tradizione ceramica”, Civita Castellana e Viterbo. “E’ il terzo dedicato all’artigianato artistico, dopo quelli che hanno interessato la lavorazione del ferro e del legno. Anche stavolta – osserva Chiara Ciprianetti, dell’Area Formazione di CNA Sostenibile, coordinatrice del progetto – abbiamo verificato quanto sia grande la passione che la cultura artigiana suscita e possiamo dire che gli allievi hanno raggiunto un livello elevato di preparazione tecnica ed artistica.

Bisogna insistere sulla formazione in questo settore”. Fondamentale, come sempre, l’aver potuto contare su partner molto qualificati, come il Museo della Ceramica della Tuscia, il FabLab di Lazio Innova e il Liceo Artistico Francesco Orioli di Viterbo. E, ovviamente, sugli artigiani, che hanno collaborato nelle diverse fasi e hanno accolto gli allievi nelle loro botteghe per lo stage.

Ecco le imprese: Percorsi Artistici di Cinzia Chiulli e Daniela Lai Bottega d’Arte a Viterbo; Massimo Bordo a Tarquinia; Anna Cirioni Ceramiche d’Arte e Cliè di Enio De Santis Zingoni a Civita Castellana; Eos Ceramiche di Alla Alessandro a Terracina; Mileto Anna Aloisa,

Paolelli Passione Ceramica e Idearte di Giovagnoli Margherita a Roma. A queste si aggiungono le realtà che hanno ospitato i partecipanti al percorso per “progettista ceramico”: Ceram.Lab. di Biondi Marco e Gabrielli Cristian e Stampi Italia a Civita Castellana; Fiorditerra di

Marcello Barlozzini a Tuscania; Bama Bottega Artigiana Maioliche Artistiche dei Fratelli Polacco ad Acquapendente; Papiro Art di Scalzo Lidia Rita a Vetralla.