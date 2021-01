Civitavecchia C'è: "Lascare Città Metro se il territorio serve solo per rom e rifiuti" - Terzo Binario News

“Se la città Metropolitana si ricorda di Civitavecchia solo per i rom tanto vale la pena di lasciarla”.

Leggiamo le dichiarazioni del Sindaco Tedesco e rimaniamo colpiti perché, a parte i rom, la città Metropolitana, come prima la provincia di Roma, hanno sempre provato e spesso sono riusciti, a sviluppare progetti di impianti e di smaltimento dei loro rifiuti urbani oltre che trasferire sotto varie forme inquinamento e deterioramento sociale nel nostro territorio.

Il governo di Roma ha sfruttato e continua a sfruttare la nostra città senza dare nulla in cambio e senza neanche ascoltarci in merito alle decisioni sulle cose più sfavorevoli.

Per questo preghiamo il Sindaco di essere veritiero, nei confronti della città, poiché sa perfettamente che nello spirito e nelle finalità della costituzione della città Metropolitana veniva previsto: la Capitale quale salotto buono, la periferia per accogliere i servizi e nelle zone più lontane possibili le peggiori servitù.

Allora ci domandiamo, perché non ci siamo attivati a tempo debito?

Comunque le parole del Sindaco sono “dolce musica” per le orecchie di chi come noi si batte da tantissimo tempo per uscire dalla sudditanza di Roma e proprio per questo sono state raccolte tante firme, fatto petizioni ecc. ecc.

Vogliamo comunque ricordare anche a seguito delle tante “prese di posizione” di politici importanti, tra cui l’On. Battilocchio e la Presidente del Consiglio Mari, nel programma della coalizione che attualmente amministra, uno dei punti fondamentali era l’uscita dalla città Metropolitana purtroppo disattesa e quindi .. senza ma e senza se.. bisogna immediatamente recuperare il terreno perduto onde evitare la perdita di fiducia e stima dei cittadini verso le figure istituzionali che promettono e non mantengono.

Civitavecchia C’è