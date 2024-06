CineWalk e CiakNatura al parco del Lago di Bracciano • Terzo Binario News

Dal 27 al 30 Giugno 2024 l’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano promuove una rassegna gratuita di appuntamenti e passeggiate dedicati all’ambiente e al cinema: l’obiettivo è scoprire il valore culturale e artistico del Parco attraverso i film che negli anni sono stati girati nell’area naturale protetta.

Il cartello si divide in CineWalk e CiakNatura.

Si andrà alla scoperta di posti unici con cinque passeggiate esclusive di CineWalk tra il bosco di Macchia Grande, la Caldara e il lago di Martignano. Ogni passeggiata sarà accompagnata da un esperto di cinema o da uno storico del territorio che condividerà aneddoti e curiosità sui film girati nei luoghi visitati.

CiakNatura è invece il festival in programma a Manziana (Roma) con la proiezione di un documentario, un film e il dibattito tra personaggi dello spettacolo e del mondo del cinema.

L’evento è realizzato con fondi riconosciuti con Delibera della Giunta della Regione Lazio.

Unisciti a noi per un viaggio indimenticabile tra natura e cinema! Scopri i paesaggi mozzafiato e i famosi set cinematografici di questa incantevole area protetta. Scopri come il Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano è stato lo scenario di celebri film e immergiti in una storia cinematografica che va dagli spaghetti western ai più recenti successi su Netflix.

Info e Prenotazioni: info@liberamenteitalia.org