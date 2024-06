“Cibo e Territorio”, si avvicina il termine ultimo per l’invio degli elaborati • Terzo Binario News

La fine del concorso fissata a sabato 15 giugno alle 12

Ultimissimi giorni per partecipare al Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa edita e inedita “Cibo e Territorio”. Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è stato fissato a sabato 15 giugno alle ore 12:00.

Si invitano pertanto gli autori interessati a inviare le opere all’indirizzo cibo.territorio@gmail.com, seguendo le indicazioni del regolamento pubblicato sul sito dell’associazione all’indirizzo: https://www.terratricolore.it/2024/03/23/cibo-e-territorio-2024/.

Il concorso, dopo il successo della prima edizione, avvenuta nel novembre 2022 presso il Centro Congressi La Nuvola, progettato dall’archistar Massimiliano Fuksas, in questa edizione ha stretto la collaborazione con il Comune di Campagnano di Roma, territorio alle pendici della Valle del Baccano, alle porte di Roma, conosciuto per le sue bellezze artistiche, naturali ed enogastronomiche, come il Carciofo Campagnanese e la festa del Baccanale.

Proprio al centro storico di Campagnano nello spazio di Parco Venturi, a ridosso delle meravigliose mura medievali della Città, si terrà la cerimonia di premiazione, con l’assegnazione dei riconoscimenti ai vincitori, il giorno sabato 13 luglio, alle ore 19:00, all’interno della manifestazione “Campagnano Estate”,.

Il Premio è promosso dall’Associazione Culturale “Terra Tricolore”, presiedente dott. Silvio Rossi e ha ricevuto il patrocinio del comune di Campagnano di Roma, guidata dal sindaco Alessio Nisi e il coordinamento della consigliera con delega alla Cultura, dott.ssa Elisabetta Cecchitelli.

Il Premio “Cibo e Territorio” ha come tema opere che trattino, mettendoli in particolare evidenza, i tanti aspetti caratterizzanti del territorio, della valorizzazione del cibo e la promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane.

La letteratura vista in gastronomia, nella storia culinaria di un borgo o di un territorio. Ogni opera dovrà̀ raccontare un’emozione, un ricordo, una storia personale, espressa in versi o in forma di racconto che rimandi alla propria esperienza di viaggio o legata ai ricordi dell’infanzia. Il rapporto che ognuno di noi ha con il cibo, un ricordo particolare con i propri nonni o una vecchia ricetta.

Il premio, ideato dalla giornalista, dott.ssa Simonetta D’Onofrio, ha una giuria di qualità composta da personalità di rilievo nell’ambito culinario e dell’informazione giornalistica, che valuterà le opere pervenute.

Il concorso è diviso in due sezioni: una, riservata alle poesie e l’altra, rivolta agli autori di racconti brevi.

Per qualsiasi informazioni si possono contattare i numeri della segreteria del concorso 3288359038/3316026305/3805211295