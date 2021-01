Cerveteri, la Protezione Civile si aggiudica un contributo regionale di oltre 15mila euro - Terzo Binario News

Un’eccellenza non solo da un punto di vista operativo, ma anche burocratico e amministrativo. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, coordinato da Renato Bisegni, si è infatti aggiudicato un contributo regionale di 15mila euro per l’acquisto di attrezzatura e mezzi a sostegno delle attività nel territorio. Per l’esattezza, il contributo ottenuto dalla Protezione Civile è pari a 15.306,27 Euro.



“Grazie ad un ottimo lavoro amministrativo, il Funzionario Responsabile Renato Bisegni, sempre presente e capace di coordinare con sapienza tutto il Gruppo Volontario, ha saputo portare nelle disponibilità finanziare della nostra Protezione Civile un contributo regionale davvero importante che verrà utilizzato per potenziare e rinnovare le attrezzature e il parco mezzi del Gruppo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – in questi ultimi mesi li abbiamo visti costantemente impegnati tra i cittadini per portare sostegno e assistenza, ma durante l’arco dell’anno svolgono una serie di attività fondamentali per la tutela del territorio. Con questo contributo regionale, potranno così, senza alcun costo per le casse comunali, incrementare ulteriormente la strumentazione a loro disposizione e garantire un servizio ancora più completo ed efficiente alla collettività”.