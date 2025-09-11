Cerveteri approva il Regolamento sui Parcheggi Rosa • Terzo Binario News

Approvato all’unanimità il Regolamento per gli Stalli Rosa

Poco fa, in Consiglio comunale, abbiamo approvato all’unanimità il Regolamento comunale per la realizzazione degli Stalli Rosa, i parcheggi dedicati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con figli fino ai due anni di età.

Un gesto di civiltà che vuole rappresentare un concreto segnale di attenzione verso le esigenze delle famiglie e della genitorialità.

Ma, come sempre, sarà il comportamento di ciascuno di noi a fare davvero la differenza.

Un regolamento, infatti, per essere efficace, ha bisogno del rispetto quotidiano da parte di tutti — così come dovrebbe accadere, ma purtroppo ancora non sempre accade, per i posteggi riservati alle persone con disabilità.

Il tema degli stalli rosa è oggetto di confronto nella nostra città già dallo scorso anno. Due mozioni erano state presentate in Aula: la prima fu respinta non per contrarietà al principio, ma per l’assenza, all’epoca, di un quadro normativo di riferimento. La seconda venne invece approvata, a seguito dell’aggiornamento della normativa nazionale.

Oggi, con l’approvazione di questo Regolamento, anche il nostro Comune si è dotato dello strumento necessario per attuare pienamente questa misura.

È il risultato di un lavoro condiviso e responsabile, portato avanti in modo congiunto da Amministrazione, maggioranza e opposizione.

Un ringraziamento sincero va alla Comandante della Polizia Locale, Cinzia Luchetti, per il prezioso contributo tecnico e operativo, alla Consigliera comunale Arianna Mensurati, Presidente della Prima Commissione Consiliare, e a Luigino Bucchi, che si è occupato con costanza e impegno di questo tema sin dall’inizio, offrendo spunti preziosi che hanno portato anche alla presentazione e approvazione di emendamenti qualificanti.

Ora il nostro impegno, come Amministrazione comunale, sarà quello di rendere effettiva questa misura, individuando e realizzando stalli rosa in più luoghi possibili della città.

Un passo avanti per una città più inclusiva, attenta e vicina alle persone

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti sul proprio profilo Facebook