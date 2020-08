Casal Selce: perdita di acqua "non riparata da più di un mese" - Terzo Binario News

Una perdita di acqua non riparata “da più di un mese” in via di Casal Selce, all’altezza del civico 441. A denunciarlo Angelo Belli, coordinatore della Lega nel Municipio XIII. “Le istituzioni sono indifferenti al problema che coinvolge i cittadini – ha detto Belli – è più di un mese che la perdita non viene riparata e così oltre allo spreco di un bene prezioso come l’acqua, c’è anche un inutile dispendio di risorse economiche pubbliche”.

Un residente della zona ha aggiunto: “Spesso i motorini che passano possono avere delle difficoltà. Spero che chi di dovere intervenga subito”.