Villa Pamphili: fa il morto a galla nella Fontana del Giglio - Terzo Binario News

A Roma può succedere di tutto, anche di beccare chi fa il morto a galla nella Fontana del Giglio, recentemente pulita e dove attorno regna “un’assoluta quiete garantita dalle scarse presenze del mattino. A raccontarlo l’associazione per Villa Pamphilj.

“Peccato che il Regolamento Comunale, come le Leggi di questo Stato (ed anche il buonsenso, per chi ce l’ha) non lo consentano. Se oggi, in una fontana storica, abbiamo trovato questa persona, ogni giorno ci scontriamo anche con proprietari intenti a far fare il bagno al proprio cane… il tutto, accompagnato dal classico lancio del bastone da riporto“.

“Poi ci sono le famiglie che, all’interno delle fontane storiche, permettono il lancio di sassi e sampietrini ai propri pargoli: due settimane fa, l’azienda dei fontanieri ne ha tirati fuori non so quanti”.

