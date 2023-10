"Cartoline da Civitavecchia", ecco la 9^ edizione del foto-contest di Port Mobility • Terzo Binario News

Cartoline Da Civitavecchia arriva alla 9^ edizione. Il foto-contest ideato da Port Mobility anche quest’anno lancia la sfida con l’intento di promuovere il territorio di Civitavecchia, le sue bellezze ed i suoi punti di interesse.

Il tema della nona edizione è: “Questione di prospettive”. “È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare”. Dal film “L’attimo fuggente”

La prospettiva da cui osserviamo il mondo che ci circonda influenza i nostri pensieri, le nostre decisioni ed in generale tutta la nostra vita. A volte, basta solo un piccolo cambiamento del nostro punto di vista per realizzare quello che prima non avevamo notato. Un particolare che può sempre esserci sfuggito od al contrario una “visione” d’insieme che non avevamo ancora colto.

La bellezza, spesso, si nasconde ai nostri occhi che pigramente guardano sempre dalle stesse angolazioni.

In fotografia la prospettiva fa riferimento alla relazione spaziale tra i soggetti nell’inquadratura. Il modo in cui è composta un’immagine aiuta chi la guarda a vedere qualcosa di nuovo.

Non è raro che, cose viste da diversi punti di vista, portano ad interpretazioni opposte e ad un diverso significato. È proprio il caso di dirlo, una questione di prospettive.

La sfida è aperta: Cartoline Da Civitavecchia 2024 vi aspetta!

A partire dal 14 ottobre al 20 novembre, cittadini, turisti e fotografi (amatori e non) potranno inviare una o più fotografie all’indirizzo e-mail redazioneweb@portmobility.it.

Come sempre, 12 fotografie saranno selezionate per il nuovo Calendario 2024, ma tutte saranno pubblicate sui canali social di Port Mobility.

Per tutti i dettagli i partecipanti sono invitati a leggere le linee guida sul sito ufficiale a questa pagina: https://bit.ly/cartoline_da_civitavecchia2024