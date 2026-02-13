Carnevale a Civitavecchia, le modifiche al tpl • Terzo Binario News

Venerdì 13 febbraio 2026 – Si avvisa tutta l’utenza del servizio TPL che, come da Ordinanza n.31 del 04/02/2026, domenica 15/02/2026, in occasione della manifestazione carnevalesca “IO FARO CARNEVALE”, a causa di interdizioni e deviazioni veicolari, le linee del servizio Urbano subiranno le seguenti modifiche dalle ore 14.00 fino a fine turno:
- Linea 1 – partenza da Stazione FF.SS. e normale percorso fino a Via Terme di Traiano per poi proseguire su via Martiri delle Fosse Ardeatine, Via Barbaranelli, Viale Baccelli, Viale della Vittoria, Stazione.
- Linea 2 – partenza da Via Isonzo e prosegue per Via Braccianese Claudia, Via Pecorelli, Via Terme di Traiano, Viale Berlinguer, Via Flavioni per poi proseguire normale percorso e terminare a Via Isonzo.
- Linea 5 – spostamento capolinea in Via Isonzo per proseguire su Via Tarquinia e con normale percorso per terminare nuovamente a Via Isonzo.
- Linea 6/7 – spostamento capolinea Stazione FF.SS. percorre Viale della Vittoria e prosegue normale percorso per terminare alla Stazione FF.SS.
Qualora la manifestazione venisse annullata, le linee effettueranno i normali percorsi, senza nessuna modifica