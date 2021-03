Carabinieri a Ladispoli: 46enne arrestato per evasione, sanzionati 8 giovani per assembramento - Terzo Binario News

I militari di Cerveteri hanno denunciato due giovani per possesso di sostanze stupefacenti

Carabinieri in azione a Ladispoli e Cerveteri. L’attività di prevenzione e repressione dei reati messa in atto dai militari dell’Arma della Compagnia di Civitavecchia prosegue senza soluzione di continuità. Nel week-end rafforzato il piano di controllo del territorio lungo tutto il litorale, preso d’assalto da moltissime persone complice due giorni di bel tempo.

Carabinieri a Ladispoli: gli interventi

I carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato per il reato di evasione un 46enne del luogo con precedenti. L’uomo già noto ai militari poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e pertanto oggetto di frequenti controlli effettuati presso la sua abitazione e luogo di detenzione, non ha fornito una giustificazione valida ed è risultato privo di autorizzazione. A quel punto, i carabinieri lo hanno accompagnato presso la caserma di via Livorno. Al termine degli accertamenti hanno arrestato il 46enne per il reato di evasione e trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità

Giudiziaria.

Assembramento sul lungomare: sanzionati 8 giovani

Inoltre, i carabinieri hanno denunciato una 41enne romena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna aveva con sé 2 grammi di cocaina e di 250 euro verosimile provento dell’illecita attività di spaccio. Tra le altre cose, i militari hanno elevato 8 contravvenzioni amministrative nei confronti di altrettanti giovani sorpresi in assembramento sul lungomare nonché oltre l’orario consentito.

Carabinieri a Campo di Mare e Cerveteri

I Carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno sorpreso un giovane in possesso di 6 grammi di marijuana. Lo stesso è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in qualità di assuntore per uso personale di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno denunciato in stato di libertà 2 giovani del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di complessivi 20 grammi di hashish e del materiale per il confezionamento delle dosi.