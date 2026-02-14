Capitale della Cultura, Tarquinia si presenta al Bit di Milano • Terzo Binario News

Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, nell’ambito degli appuntamenti organizzati dalla Regione Lazio, è stata presentata la candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028 con il dossier dal titolo “La cultura è volo”. L’evento ha rappresentato un momento di orgoglio per il territorio e un’importante occasione per creare contatti, sinergie e opportunità concrete di collaborazione con operatori, istituzioni e media nazionali e internazionali, presenti alla fiera.

Capofila della candidatura è la Città di Tarquinia, lanciata dalla DMO Etruskey e

condivisa dagli altri Comuni aderenti: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale

Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano,

Santa Marinella e Tolfa.

La presentazione a BIT ha puntato a valorizzare il patrimonio

etrusco e a promuovere un progetto condiviso capace di attrarre investimenti culturali,

flussi turistici qualificati e collaborazioni professionali.

A presentare il progetto di candidatura sono stati:

Federica Scala – Destination Manager, DMO Etruskey

Francesco Sposetti – Sindaco di Tarquinia

Lorenza Fruci – Coordinatrice del Dossier di Candidatura

«Anche la presentazione a Milano rappresenta il risultato di un lavoro intenso e condiviso –

sottolineano il sindaco Sposetti e la la Destination Manager di Etruskey Federica Scala- La

nostra candidatura plurale nasce dall’impegno dei Comuni della DMO Etruskey e dalla

volontà di costruire una proposta culturale inclusiva. Continueremo a lavorare con

determinazione per trasformare queste occasioni in progetti reali a vantaggio dell’intero

territorio».