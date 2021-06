Canale Monterano: 300mila euro per gli impianti sportivi di Fontana - Terzo Binario News

La Regione Lazio ha approvato ieri un contributo straordinario pari a 203.000 per il completamento, l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti sportivi in località Fontana.

“Contributo – spiega il Sindaco di Canale Alessandro Bettarelli – che

va ad aggiungersi ad un altro di 100mila euro fornito dal Ministero dello

Sviluppo Economico e che rappresenterà un ottimo plafond di partenza per

mettere finalmente le mani su impianti che, seppur per noi canalesi

rappresentino luoghi e ricordi ai quali siamo profondamente legati,

avevano bisogno di un restyling importante, dovuto all’inesorabile passare

del tempo. Un ringraziamento va alla Giunta Zingaretti, che proprio due

settimane fa ha anche stanziato 200mila euro per le nostre strade, e al

Vice Presidente Daniele Leodori, che ha personalmente seguito il

contributo per gli impianti sportivi di Fontana.”



“I 100mila euro del Ministero sono già impegnati – commenta l’Ass.

ai Lavori Pubblici, Andrea Magagnini – e andranno per i primi interventi sul

campo in terra, da migliorare e ampliare per sgravare quello in erba da

una fruizione intensiva che ne pregiudica la tenuta durante l’anno.

Sicurezza complessiva, efficentamento energetico con passaggio a led,

interventi su spogliatoi, tribune, campi grandi e almeno uno dei piccoli

sono gli obiettivi sul breve/medio periodo che ci siamo dati e per i quali

siamo ormai quasi pronti a partire”.



“Gli interventi sugli impianti di Fontana – conclude il Consigliere

delegato allo Sport, Giovanni D’Aiuto – seguono quelli effettuati sulla

sicurezza della Polivalente di Montevirginio e del campo da rugby delle

Olmate e, anche stavolta, saranno concordati con chi usa e vive

quotidianamente gli impianti, provando anche a ripristinare situazioni che possano dare qualche introito ai futuri gestori. A tal proposito i nostri

auguri più sinceri vanno al nuovo Direttivo dell’ASD Canale Monterano

Calcio, insediatosi domenica scorsa, che domenica prossima individuerà il

prossimo Presidente. All’uscente, il dott. Angelo Vico, i ringraziamenti

dell’Amministrazione Comunale per quanto fatto in questi tre anni alla

guida della società. Tre anni ricchi di successi e soddisfazioni, purtroppo

interrotti dalla pandemia Covid, che ha fermato il calcio canalese come

tante altre nostre associazioni sportive, pronte oggi a riprogrammare il

loro futuro. A tutto lo sport locale il nostro più grande in bocca al lupo per

una nuova stagione di successi e soddisfazioni.”