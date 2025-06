Camper rubato ai turisti tedeschi, lo ritrova Roma Capitale a Grotte Celoni • Terzo Binario News

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri, quando tre turisti tedeschi hanno segnalato ad una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, il furto del camper con cui stavano visitando la città, lasciato in temporaneamente in sosta in zona Circo Massimo.

Dopo aver raccolto la denuncia, gli agenti hanno tempestivamente avviato le ricerche, individuando in poco tempo il mezzo in zona Grotte Celoni, nel territorio del VI Municipio, dove era stato abbandonato.

Giunti sul posto, gli agenti del I Gruppo, coadiuvati dai colleghi del VI Gruppo Torri, competente per territorio, hanno svolto le verifiche del caso per accertare che all’ interno del camper nulla fosse stato trafugato.

Al termine dei controlli, il personale ha potuto così riconsegnare il veicolo ai turisti. Sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale per rintracciare gli autori del furto.