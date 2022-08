Cagnolone si allontana 2 km da casa, recuperato dai Carabinieri di Bracciano • Terzo Binario News

Questa mattina, una pattuglia di Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano in transito in via Claudia, nel comune di Bracciano, è stata fermata da un cittadino che ha segnalato la presenza di un cane di grossa taglia sulla carreggiata, che girovagava arrecando pericolo alla circolazione e ai passanti.

I Carabinieri, che hanno anche allertato il veterinario di turno per il recupero, sono riusciti ad avvicinare il cane e a trattenerlo in sicurezza, notando che era dotato di collare con etichetta che riportava il numero di telefono della proprietaria.

La donna, di origini inglesi ma residente a Bracciano, è stata immediatamente contattata e una volta giunta sul posto ha riferito che il cane si era allontanato dalla sua proprietà, distante 2 km dal luogo del ritrovamento.

Dopo aver accertato le buone condizioni del cane, i Carabinieri lo hanno riaffidato alla proprietaria che li ha ringraziati ripetutamente.