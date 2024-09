Buona la prima per il Città di Cerveteri, Locci e Funari stendono il Palocco • Terzo Binario News

I Verdazzurri allenati da Andrea Gabrielli portano a casa i tre punti dopo una partita combattuta e che ha visto la squadra rispondere bene all’idea di calcio del Mister

C’era grande attesa al Campo Enrico Galli per l’esordio stagionale in Campionato di Promozione del Città di Cerveteri. Attesa ripagata con il gioco e con la vittoria da parte dei verdazzurri, che con le reti di Locci nel primo tempo con un bellissimo tiro al volo dal vertice dell’area e di Funari, conferma d’oro nello scacchiere etrusco, nel secondo tempo hanno conquistato i primi tre punti della stagione.

Attesa perché il Cerveteri proveniva da una stagione difficile, dalla retrocessione dello scorso anno poi scongiurata a seguito del ripescaggio ufficializzato solamente a metà agosto e perché il Mister Andrea Gabrielli, uomo di campo, verace, di cuore, in queste settimane ha lavorato molto duramente affinché la squadra si presentasse pronta e coriacea all’inizio del Campionato.

Nonostante il meteo incerto, le tribune del Campo erano ugualmente abbastanza gremite e i ragazzi non hanno deluso le aspettative di chi, sciarpetta al collo e bandiere alla mano, sono venuti a sostenerli.

Certamente non è possibile dare subito giudizi pieni alla squadra, perché è la prima di campionato e sarebbe totalmente deleterio trarre immediatamente delle conclusioni, ma l’impronta di Gabrielli si sta iniziando a vedere. In campo è scesa una squadra tosta, che ha combattuto su ogni pallone, non regalando sostanzialmente nulla al Palocco, con un Alessandrini, estremo difensore del Cerveteri, che ha fatto praticamente da spettatore in campo.

Solo un tiro per il Palocco, bravo a capitalizzarlo, sul finire di gara che ha portato il risultato sul 2 a 1. Rete fortunatamente giunta troppo tardi e dunque inutile per gli arancio-vestiti. Cosa che certamente non ha reso felice Gabrielli che si sa, indipendentemente dal risultato, vuole una squadra concentrata su ogni singolo pallone fino a che l’arbitro non fischia la fine.

Ma al di fuori di questo, i primi tre punti sono stati conquistati. Tre punti che essendo la prima di campionato, fanno bene solamente al morale, ma che intanto, sono stati messi in cascina. Il lavoro da svolgere è ancora lungo, ma la squadra lo sa bene, così come lo sa il Mister Andrea Gabrielli e il Presidente Andrea Lupi, che anche quest’anno non si è tirato indietro dall’investire nuovamente e in maniera importante sull’organico e sulla squadra.

Ora testa alla prossima partita. Domenica 15 settembre, verdazzurri impegnati in trasferta contro la Pescatori Ostia, dove la scorsa settimana gli Etruschi sono stati eliminati dalla Coppa Italia. Ma vista la squadra scesa in campo oggi, domenica sarà tutta un’altra storia.