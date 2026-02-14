Buche al Casaletto Rosso, gli abitanti: "Grazie per le toppe, ora però il ripristino totale" • Terzo Binario News

“Dopo tante segnalazioni, richieste protocollate, video, articoli e foto dei “crateri” che hanno reso la nostra strada un percorso di guerra, da due giorni sono iniziati i lavori per tappare le buche più pericolose.

Qualcosa su Via Del Casaletto Rosso si muove.

La nostra voce è arrivata dove doveva, un primo piccolo riscontro concreto.

Però, siamo chiari: la “toppa” non può essere certamente la soluzione definitiva. Sappiamo bene che chiudere una buca con la pioggia incessante di questa stagione è solo un intervento d’emergenza e Via del Casaletto Rosso non ha bisogno di interventi “tampone”, ma di un ripristino serio e totale:

Rifacimento del manto stradale

Nuova segnaletica

Illuminazione adeguata per la sicurezza di tutti

Ringraziamo l’Assessore Scilipoti ed i tecnici per aver accettato di incontrarci questa mattina presso l’assessorato. È un segnale di disponibilità che apprezziamo, ma saremo vigili: chiederemo impegni precisi e un cronoprogramma per togliere questa zona dall’abbandono e dall’incuria.

Continueremo a monitorare e a pretendere la sicurezza che meritiamo. Non è un punto di arrivo ma solo l’inizio”.