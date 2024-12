Branco Felice, cercasi una casa da affittare per salvare tanti cani abbandonati • Terzo Binario News

Ciao, sono Andrea Romei del rifugio Branco Felice. Mi scuso per il disturbo ma vi scrivo con una richiesta importante.

La nostra associazione no profit gestisce un rifugio per cani vicino ad Asti. Lavoriamo ogni giorno per salvare animali in seria difficoltà, molti dei quali sono stati strappati a situazioni di grande sofferenza. Al momento, però, ci troviamo in una situazione di grande emergenza: siamo in affitto, ma il proprietario ha deciso di vendere la casa, e fra tre mesi rischiamo di trovarci senza una dimora.

Attualmente accogliamo 16 cani che abbiamo salvato da morte quasi certa, qui non ci sono box ma vivono liberi e dormono tutti in casa. Stiamo vivendo un periodo molto difficile. Siamo alla ricerca urgente di una casa in affitto, isolata per non disturbare i vicini, dove poter continuare il nostro lavoro e garantire ai nostri amici a quattro zampe un futuro sereno.

Vi chiedo, con il cuore in mano, se potete aiutarci. Conoscete qualcuno che abbia una casa da affittarci? O magari qualche idea per aiutarci a risolvere questa situazione?

Se volete saperne di più sul nostro rifugio, questa è la nostra pagina facebook

https://www.facebook.com/brancofelice

Vi ringrazio di cuore per l’attenzione e spero che possiate darci una mano in questo momento così delicato.

Un abbraccio,

Andrea Romei

Associazione Branco Felice

351 5777499