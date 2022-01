Boxe, l'incontro di Emiliano Marsili a Santa Marinella il 2 aprile - Terzo Binario News

La sfida per i pesi leggeri dell’Unione Europea con Frank Urquiaga era stata rinviata a dicembre

Saltato l’appuntamento del 18 dicembre del Foro Italico a Roma, Emiliano Marsili recupererà il suo incontro dei pesi leggeri con Frank Urquiaga il 2 aprile a Santa Marinella, valido per il titolo dell’Unione Europea.

Nei giorni scorsi l’accordo fra il comune della Perla e gli agenti del pugile, con la sede stabilita nel PalaDeAngelis. Per il Tizzo un’occasione salvata in extremis e per giunta con una soluzione eccellente per lui: il pubblico civitavecchiese che lo segue dovrà percorrere appena qualche chilometro per sostenerlo.

In palio c’è la cintura dei pesi leggeri e l’avversario sarà lo stesso di dicembre ovvero il pugile spagnolo 34enne originario di Lima in Perù, che nel suo palmarès annovera 18 incontri da professionista con un pari e appena due sconfitte. Nel frattempo, la preparazione del civitavecchiese non si è mai interrotta, con il lavoro condotto dai due maestri di pugilato Mario Massai e Gino Mauro sebbene abbia subito accelerazioni e rallentamenti, in funzione dell’appuntamento prima fissato e poi rimandato ad aprile: «Si è reso necessario uno sforzo notevole ma ovviamente sono felice che l’incontro sia confermato – spiega Marsili – con Pietro Tidei che si è dimostrato un grande uomo di sport. Nei giorni scorsi ho incontrato la consigliera delegata Marina Ferullo, ottenendo il sì alla riunione. Però non posso nascondere una certa delusione, per il disinteresse manifestato da Civitavecchia nei miei confronti». Tranne le solite eccezioni: «Stefano Giannini mi è vicino anche in questa avventura, come la mia Cpc e le altre imprese portuali che mi sostengono. Proprio a Giannini va ascritto il merito di avermi organizzato il titolo del Mediterraneo, fondamentale per il rientro nelle classifiche che contano, insieme al manager Davide Buccioni. Stavolta invece sta lavorando la famiglia Cherchi alle trattative». In particolare è in corso quella con le televisioni per la trasmissione: in corsa ci sono Rai, Mediaset e Dazn fermo restando che il Covid conceda la tregua a primavera.

Marsili tratteggia quella che sarà la serata santamarinellese: «Uno spettacolo piacevole con cantanti e attori miei amici come Federico Zampaglione ed Enrico Tantussi oltre al pubblico di Civitavecchia». Intanto è ripresa la preparazione sull’asse autostradale Civitavecchia-Ladispoli: «Si fatica come sempre, anche se avere due guide come Mario Massai e Gino Lauro aiuta tantissimo a gestore fasi come queste. Il mio ringraziamento va anche allo staff medico e fisioterapico che mi sta sempre vicino composto da Fabrizio Fati, Stefano Iacomelli e Carlo Sacco. Gli acciacchi ci sono a 45 anni e si fanno sentire ma la convinzione di farcela aiuta anche quando bisogna spingere o rallentare con i relativi dolori. Ci vuole una gran forza mentale» la chiosa finale di Emiliano Marsili.