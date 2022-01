Addio ad Anna Rita Schiavi, giornalista di Civitavecchia - Terzo Binario News

Funerali mercoledì mattina, alle 11:30 alla chiesa dei Salesiani, in via Buonarroti

Civitavecchia deve dire addio ad Anna Rita Schiavi, spentasi per il repentino aggravarsi di una malattia con cui combatteva da tempo.

Giornalista professionista aveva iniziato la sua carriera nella nostra città, sulle orme del padre Danilo.

Qui era stata a lungo una firma per la pagina locale de “Il Tempo”, e per un breve periodo anche a “Il Messaggero”, poi aveva lavorato sempre con “Il Tempo” nella redazione di Viterbo.

Sul suo account twitter si descriveva come “giornalista professionista, una grande passione per le notizie, il cinema, i viaggi. Ma anche per i cani e i gatti”.

Da diversi anni ormai si era trasferita in Puglia, a Foggia, dove aveva conosciuto nuovi amici e colleghi e continuato a fare ciò che le piaceva di più: scrivere.

A Civitavecchia però tornava spesso, a trovare i suoi vecchi amici e i suoi famigliari, in particolare la figlia Federica. Saranno in molti a volerla salutare mercoledì mattina, alle 11.30 alla chiesa dei Salesiani, in via Buonarroti.

C.V.

Le condoglianze della Redazione a Federica