Blocco auto oggi a Roma: divieto di circolazione per diesel e veicoli più inquinanti - Terzo Binario News

Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell’aria, hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti per legge di PM10 in molte zone della città. Al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, la Sindaca Virginia Raggi, con Ordinanza n.12/2020, ha disposto un prolungamento del blocco della circolazione a tutti i veicoli diesel. Resta in vigore anche lo stop alle categorite veicolari più inquinanti. Il 19 gennaio partirà la prima delle “Domeniche ecologiche” (Ordinanza della Sindaca. n.13 del 14 gennaio 2020. Vai alla notizia di approfondimento)

l’Ordinanza della Sindaca n. 12 del 14 gennaio 2020 stabilisce:

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE (oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) nella giornata del del 16 Gennaio nella Z.T.L. “Fascia Verde”,

dalle ore 7.30 alle ore 20.30 per:

– Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1

– Autoveicoli Benzina Euro 2;

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per:

– Autoveicoli DIESEL EURO 3;

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per:

– TUTTI GLI AUTOVEICOLI DIESEL appartenenti alle classi ambientali di omologazione EURO 4 e successive.

Per conoscere l’elenco dei veicoli esentati/derogati, consultare l’Ordinanza della Sindaca n. 12 del 14/01/2020.