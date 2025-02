Blitz al campo nomadi Candoni, i Carabinieri: il bilancio • Terzo Binario News

Dall’alba di oggi, un nuovo maxi blitz è stato condotto da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Trullo e quelli della Compagnia Roma Eur, unitamente ai Carabinieri dell’8° Reggimento Lazio, all’interno dell’insediamento nomadi di via Candoni dove sono state controllate e identificate 255 persone di etnia romena e bosniaca, delle quali 72 minorenni.

Tra le persone controllate 99 sono risultate con precedenti penali.

La straordinaria operazione di controllo è stata mirata a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, condivisa con le altre forze di polizia e in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ispezionati i moduli abitativi per contrastare ogni forma di illegalità e verificare la presenza di eventuali irregolari. Trenta i veicoli trovati all’interno del campo che sono stati controllati e ispezionati dai Carabinieri, senza riscontrare irregolarità.