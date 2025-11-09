"Bene il Comune sul Castello di Santa Severa ma si ascoltino i cittadini" • Terzo Binario News

Intervento del Comitato

“Il Comitato per il Castello di S. Severa ha accolto con favore il recente accordo, seppur transitorio, tra l’Amministrazione comunale e CoopCulture per proseguire l’operatività della biglietteria dei musei fino al 7 gennaio.

Si fa fronte alla necessità di non sospendere un servizio in un periodo di afflusso di pubblico importante come quello natalizio in cui i nostri musei saranno sicuramente fonte di attrazione. Il Comitato, voce delle istanze cittadine, aveva evidenziato l’urgenza di una misura del genere e ringrazia per lo sforzo operato dal Sindaco e dal Comune.

Proprio perché nelle Assemblee era emersa questa criticità e quanto la cittadinanza desideri

fortemente che il Castello di S. Severa continui ad essere associato al nostro Comune, al nostro

territorio, il Comitato chiede che l’Amministrazione si adoperi a mantenere la biglietteria dei musei.

A tal fine l’opportunità di affidare la biglietteria alla Multiservizi di Santa Marinella, società in-house del Comune, dovrebbe essere considerata: si otterrebbe che siano impiegate risorse umane residenti nel Comune, che gli investimenti economici “ritornino” sotto altre voci all’Amministrazione.

Facciamo sì che la voce forte ed estesa dei cittadini sia ascoltata e che nel Castello non si perda l’impronta di Santa Severa e Santa Marinella”.

Comitato per il Castello di S. Severa