Bellantone a Grando: "Gli altri sono indegni parlando dei clochard ma lui tace sul Parco degli Angeli" - Terzo Binario News

“Leggo la replica del sindaco Grando sulla chiusura ai senza tetto della sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Ladispoli e….. non ce la faccio a trattenermi: lui si permette di additare, parlando di competenze, come indegni a proporsi per la guida della città coloro che hanno espresso un loro critico pensiero quando sono più di due anni che lo invito a dire qualcosa su quanto è successo al Parco degli Angeli?

E allora sindaco Grando, per l’ennesima volta, la tua assessora alle politiche sociali Lucia Cordeschi stava svolgendo un atto inerente le sue competenze quando è stata identificata dai Carabinieri di Cerveteri sul luogo dove veniva fatto a pezzi il Parco degli Angeli?

Che hai da dire sul fatto che ha affermato fino al ridicolo che esisteva una sentenza che legittimava il suo operato, che si sarebbe trovata sulla sua scrivania di assessora?

Che hai da dire del fatto che mentre si inventava che avrei sequestrato dei ragazzi disabili nella didascalia della videointervista che è stata ampiamente diffusa sui social campeggiava la dicitura “Lucia Cordeschi assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli”?

Che hai da dire del fatto che l’amministrazione da te diretta ha veicolato la irreversibile divisione di famiglie che invece avrebbero dovuto essere aiutate a “ritrovarsi”?

Sindaco Grando se non hai il coraggio di parlare di queste cose non puoi permetterti il lusso di additare nessuno”.

Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus