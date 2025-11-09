Bei piazzamenti degli atleti Lni Civitavecchia al zonale su Techno293 e Iqfoil • Terzo Binario News

Si è disputata la zonale windsurf TECHNO 293 e IQFOIL.

La grande partecipazione dei numerosi circoli FIV della IV zona ha reso possibile la presenza di oltre 60 giovani atleti.

Nel primo giorno di regata, temperature miti, tanto sole e poco vento hanno consentito ai più piccoli atleti Techno 293 di affrontare la loro ‘prima volta ‘ con estrema tranquillità. Un po’ di fatica per i più’ grandi della stessa disciplina mentre un nulla di fatto per i ragazzi dell’IQFOIL.

Tutto diverso il secondo giorno di prove.

Nel secondo, i 12 nodi di scirocco hanno consentito a tutti gli atleti di regatare effettuando diverse prove. Bene i ragazzi della LNI di Civitavecchia che sulle tavole Techno 293 hanno conquistato ottimi piazzamenti:

In Ch3 medaglia d’oro per Ludovica Graziano;

in Ch4 femminile medaglia d’oro per Siria Mecucci mentre per i maschi argento per Emanuele Biscotti e bronzo per Nappi Matteo;

Per gli U15 argento per Carlo Alberto Graziano

Per la Categoria IQFOIL U17 argento per Filippo Iengo e medaglia d’oro per Davide Mecucci.