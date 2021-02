Il consigliere M5s in Regione Paolo Ferrara alla Palude di Torre Flavia - Terzo Binario News

Ironia grillina: “Ai prossimi incontri è invitato anche Grando, pure senza concerto di cantanti giova…notti”

“Oggi, venerdì 5 febbraio, presso la palude di Torre Flavia, area naturalistica di elevatissimo pregio e fiore all’occhiello della nostra città, si è svolto un incontro tra il consigliere pentastellato Paolo Ferrara, nuovo delegato della città metropolitana di Roma alle aree protette, e le amministrazioni di Cerveteri e Ladispoli.

Erano presenti alcuni esponenti e consiglieri comunali delle due cittadine, nello specifico Francesco Forte del M5S e Federico Ascani. Cerveteri era rappresentata dal pentastellato Alessandro Magnani e dall’assessore alle politiche ambientali Elena Gubetti, assessorato che, come ben noto, non è nemmeno presente nella giunta di Ladispoli.

Partecipavano all’incontro anche i dirigenti preposti della ex provincia di Roma, guardie provinciali e volontari ed associazioni che hanno a cura la palude, oltre che a Corrado Battisti, nume tutelare della palude stessa.

Dopo i saluti del consigliere pentastellato di Ladispoli, si è proceduti ad un giro esplorativo per osservare e capire lo stato di salute della palude, si è fatto il punto sui progetti previsti per realizzare una nuova pista ciclabile che possa unire i due comuni e valorizzare la palude stessa, anche in vista di uno sviluppo di quel turismo sostenibile che il M5S da sempre si propone di implementare.

Come si può intuire, l’incontro è stato molto interessante ed è per questo che ci duole constatare l’assenza dell’amministrazione comunale di Ladispoli che, sebbene invitata, ha evidentemente preferito rinunciare a questo incontro. Il nostro consigliere Paolo Ferrara ha espresso subito massima disponibilità nell’appoggiare tutte le iniziative volte allo sviluppo dell’area, sempre compatibilmente con la tutela ambientale della stessa. Con l’occasione segnaliamo che, per motivi legati alla tracimazione della palude, è stato scavato un canale artificiale che momentaneamente rende impervia la passeggiata tra torre Flavia e campo di mare. Inoltre chiunque volesse unirsi all’associazione “amici di Torre Flavia”, attiva nella pulizia e cura dell’area, sappia che di regola si vedono il venerdì mattina nella spiaggia adiacente alla palude.

Come cittadini attenti alle problematiche ambientali ci auguriamo che, ai successivi incontri sulla palude, il sindaco Grando voglia intervenire, anche se non è previsto nessun concerto di cantanti giova..notti”.

MoVimento 5 Stelle Ladispoli