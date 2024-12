Basket, caduta interna della Stemar Civitavecchia: 77-70 per la Basket Roma • Terzo Binario News

La Stemar 90 Cestistica sprofonda inaspettatamente nella sfida casalinga contro la Basket Roma: finale di 77-70 e l’impressione di un’occasione sprecata.

Al PalaRiccucci si è giocata la decima giornata del girone I del campionato di serie C Gold, nella quale i civitavecchiesi (orfani del lungo estone Danil Maeorg, tornato nel paese baltico e dove ha ricevuto l’omaggio della società, come si può leggere in basso) non hanno iniziato male, andando fino al +10 ma l’interruzione per un black-out del tabellone elettronico è coincisa con il black-out dei rossoneri che in 3 secondi si sono fatti recuperare 5 punti lanciando gli ospiti sulle ali dell’entusiasmo.

Dopo, nonostante si avesse l’impressione di una qualità maggiore sul fronte dei padroni di casa, questi ultimi non sono più riusciti a ribaltare la situazione.

Nel primo quarto di gioco, i civitavecchiesi non conquistano molti rimbalzi, né in attacco né in difesa. In compenso, funziona bene la circolazione sul perimetro che permette di tirare da tre punti abbastanza spesso e con buona percentuale di realizzazione. La tattica funziona perché nonostante il +4 romano arriva un parziale di 8-0 che fa suonare la sirena sul 20-18 interno. Nella frazione successiva, lo statunitense Marcus Price sale in cattedra specie in difesa e i compagni lo assecondano specie Davide Paterlini che appare piuttosto ispirato (tanto da chiudere la sua partita con 22 punti all’attivo). È il momento migliore della Stemar, a cui sostanzialmente riesce tutto e non a caso raggiunge un rassicurante +10. Poi lo spegnimento del tabellone a 6’50 dal cambio di campo e la sospensione della gara che spezza il ritmo. Quando si ricomincia, un tiro da tre ospite e un recupero di palla dimezzano lo svantaggio del Basket Roma. L’attacco rossonero perde incisività mentre i romani rosicchiano punto su punto e si arriva al sorpasso di metà partita (35-37). Il terzo periodo è segnato da errori commessi da entrambe le parti, però – dopo un allungo ospite fino al +7 – la Cestistica ritrova il passo e con quattro canestri consecutivi accorcia fino a rimettere il naso davanti del +4 grazie soprattutto A Paterlini e Andrea Bottone che da fuori del pitturato bombardano il cesto romano. Alla sirena però è sempre avanti di una lunghezza la squadra romana con un 54-55.

Dall’ultimo parziale ci si attende una reazione veemente della Stemar che invece non c’è. Al contrario, la Basket Roma regge dietro e d è precisa al tiro specie dai 6,25m. In difesa i rossoneri non riconquistano nessun pallone e la gara si avvia senza scossoni verso il successo ospite. A fine gara il tecnico della Stemar Cestistica Francesco Casadio è andato via senza rilasciare dichiarazioni.

In classifica, i rossoneri sono rimasti a 10 punti nel gruppone che compone la metà della graduatoria. Questo il comunicato del sodalizio rossonero in cui si ringrazia il cestista estone Danil Maeorg per aver giocato a Civitavecchia: «L’asd Cestistica Civitavecchia comunica che l’atleta

Danil Maeorg tornerà in Estonia. Lo stesso Maeorg, a seguito di una patologia per la quale si sta curando ormai da diverse settimane, ha deciso di interrompere la sua permanenza nella prima squadra poiché non in grado di dare il massimo né per la società né per i suoi compagni. La Dirigenza della Cestistica Civitavecchia augura a Maeorg una pronta guarigione perché possa tornare presto sul campo di basket».