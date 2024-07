Banda del buco a Marconi: svaligiato negozio di ottica, bottino di 40mila euro • Terzo Binario News

Il buco nel pavimento, collegato a un box auto di un garage sotterraneo: colpo gobbo a Marconi. I ladri sono entrati in un negozio di ottica e sono scappati con diverse paia di occhiali. Il bottino si aggira intorno ai 40mila euro.

Ad accorgersi della visita è stato il proprietario dell’attività. Intorno alle 9,40 di oggi, sabato 6 luglio, si è recato nell’esercizio commerciale. E davanti a lui si è materializzata l’amara sorpresa.

Sul pavimento, come detto, l’ampio foro che dà su un garage sotterraneo. Questa probabilmente la via di accesso utilizzata dai soliti ignoti per mettere a segno il raid.

Sul posto la Polizia, con il personale del Reparto Volanti e della Scientifica. L’eventuale visione di telecamere di zona potrà fornire elementi utili per dare un volto ai responsabili.

c.b.