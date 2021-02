Bancomat smurato con il carroattrezzi - Terzo Binario News

Hanno smurato e asportato il bancomat con un carroattrezzi. Furto consumato in via Nettunense, nei pressi del distributore Ip. Il tutto è accaduto intorno alle 3 di giovedì 25 febbraio.

Furto del bancomat in via Nettunense

Recuperato il mezzo utilizzato per effettuare il colpo, individuato in via Divino Amore. Sul posto la Polizia scientifica.

Indagini in corso

Gli investigatori hanno cominciato a raccogliere gli elementi utili per fare luce sui responsabili. È caccia ai malviventi