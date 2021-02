Incendio a Villa Lazzaroni: ecco cosa è successo - Terzo Binario News

Incendio in zona Villa Lazzaroni. L’episodio è accaduto nella mattinata di giovedì 25 febbraio in via Tommaso Fortifiocca. Secondo quanto appreso, sono cinque i veicoli (auto e motorini) devastati dalle fiamme.

Il rogo – le cui cause sono da accertate – è partito da un furgoncino, parcheggiato nelle vicinanze.

Sul posto gli agenti del commissariato Appio e i Vigili del fuoco. Non ci sono feriti o intossicati.

Foto Facebook Fabio S.