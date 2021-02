Accoltellato al Collatino durante la lite - Terzo Binario News

Un uomo di 50 anni accoltellato durante la lite, i cui motivi sono in corso di accertamento. È accaduto in via Dino Penazzato, al Collatino, mercoledì 24 febbraio intorno alle 21,30.

Accoltellato al Collatino durante la lite

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è risultato ferito al fianco sinistro nel corso di un litigio con tre persone.

Cinquantenne ricoverato all’ospedale Pertini

La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini. Indagini a cura della Polizia.