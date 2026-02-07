Avviato al Grassi di Ostia nuovo percorso per il telemonitoraggio della fibrillazione atriale • Terzo Binario News

La ASL Roma 3 ha attivato un nuovo percorso di telemonitoraggio di livello 1 dedicato ai pazienti affetti da fibrillazione atriale candidati a cardioversione elettrica, seguiti dalla UOC Cardiologia del Presidio Ospedaliero G.B. Grassi.

Il servizio è attivo dal 21 gennaio e ha già arruolato 12 pazienti.

La fibrillazione atriale è una delle aritmie cardiache più frequenti e uno dei trattamenti a disposizione è la cardioversione elettrica. Il nuovo percorso introduce una modalità strutturata e standardizzata di monitoraggio a distanza del ritmo cardiaco, che affianca le visite tradizionali e rende il follow-up più semplice e tempestivo.

“Sulla base di una procedura aziendale condivisa, ai pazienti selezionati dal cardiologo viene fornito un dispositivo indossabile medico certificato (smartwatch), che consente di registrare in autonomia un breve elettrocardiogramma monotraccia di circa 30 secondi. La registrazione può essere effettuata comodamente da casa e trasmessa in modo sicuro ai cardiologi, che ne valutano l’andamento nel tempo. In questo modo è possibile controllare più da vicino il ritmo cardiaco e coinvolgere attivamente il paziente nel proprio percorso di cura”, spiega la dottoressa Manuela Bocchino, Responsabile della UOS Telemedicina – UOC Sviluppo Organizzativo della ASL Roma 3.

Grazie al telemonitoraggio è possibile individuare precocemente, anche attraverso specifici alert, il ripristino o la perdita del ritmo sinusale, ridurre accessi impropri e ricoveri non necessari, migliorare l’organizzazione del Day-Hospital dove viene effettuata la cardioversione elettrica, raccogliere dati clinici utili per valutare gli esiti delle cure e la qualità dell’assistenza.