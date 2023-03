Auto si ribalta sull'A12, ferito un ventiduenne • Terzo Binario News

Questa mattina alle ore 9, i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti sull’autostrada Azzurra, A12, per un incidente stradale.

Arrivati rapidamente sul posto, precisamente al Km 49 direzione Civitavecchia, i vigili si sono trovati di fronte a una macchina ribaltata, alla cui guida c’era un giovane.

Gli uomini di di Cerveteri hanno agevolato l’uscita del guidatore assistendo il personale sanitario del 118 che successivamente ha trasportato il 22enne di origine bielorussa all’ospedale di Civitavecchia.

In seguito, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo. Presente sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.